В Химках росгвардейцы задержали вора-рецидивиста, укравшего парфюм

15 июля 2025, 11:25

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

В Химках росгвардейцы задержали 25-летнего якутянина, подозреваемого в краже парфюма из сетевого магазина. Ранее судимый за аналогичное преступление, мужчина спрятал товар стоимостью около 10 тысяч рублей под футболку и попытался покинуть магазин, минуя кассу.





Заметив кражу, продавец попыталась остановить его, но получила отказ и нецензурную брань. Вскоре после этого вора задержали сотрудники Росгвардии в соседнем магазине.





«Молодой человек признался, что обеспечивает себе доход с помощью реализации украденного», — отметили в ведомстве.

