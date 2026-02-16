В Раменском вспомнили погибших в Афганистане воинов-интернационалистов

16 февраля 2026, 17:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском состоялся памятный митинг, посвящённый 37-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Это произошло 15 февраля 1989 года.





Мероприятие состоялось у мемориала жителям, погибшим в локальных конфликтах, – в музее военной техники на пересечении улиц Михалевича и Гурьева.



Более девяти лет ограниченный контингент Вооруженных сил СССР поддерживал порядок в дружественном государстве – Демократической Республике Афганистан. За это время участниками боевых столкновениях с моджахедами стали 620 000 советских солдат и офицеров. Афганская война унесла жизни свыше 20 000 воинов. В Раменском округе помнят имена земляков и гордятся ими.



Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о. Торжественный митинг памяти героев-афганцев собрал представителей окружного Совета депутатов, Раменской организации ветеранов, местного отделения «Боевого братства», родных и близких погибших воинов, воспитанников военно-патриотических клубов и кадетских классов.

«Мы должны знать свою историю и гордиться героическими свершениями земляков. Только тогда наша Россия будет жить и процветать», – сказал, обращаясь к молодым участникам мероприятия, председатель Совета депутатов округа Юрий Ермаков.