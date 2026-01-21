Достижения.рф

В Раменском открывается выставка деревянных резных игрушек

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Дамы приглашают кавалеров», на которой представлены деревянные резные игрушки Николая Антишина, откроется в Раменском историко-художественном музее в четверг, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттризма Московкой области.



Игрушки созданы в технике уникальной Сергиево-Посадской «маховой» резьбы.

«Мастер с помощью острого ножа вырезает деревянные статуэтки из мягкой древесины «с маху» — без предварительных зарисовок на деревянной основе», — говорится в сообщении.
В экспозицию вошли свыше 100 фигурок — как из коллекции Николая Антишина, так и из фондов Раменского музея. Посетители увидят деревянных гусаров, барышень, лоточников, лошадок и пр.

Выставка будет работать до 5 апреля. Возрастных ограничений нет.
Лев Каштанов

