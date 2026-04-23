В Раменском провели церемонию вручения первых паспортов
Очередная церемония вручения паспортов 14-летним жителям Раменского округа состоялась в фойе дома культуры им. Воровского в среду, 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Главный документ в торжественной обстановке получили восемь ребят.
«Почётные гости дали юным гражданам напутствия, а поддержало праздничную атмосферу выступление вокалистки местной студии пения», — говорится в сообщении.В администрации округа напомнили, что документы на получение паспорта 14-летние подростки должны лично подавать в МФЦ. Это нужно сделать в течение 90 дней после дня рождения. Желающим получить паспорт в торжественной обстановке достаточно рассказать об этом сотруднику многофункционального центра при подаче заявления.