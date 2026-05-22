В Подмосковье участникам квеста «Город пЕРемен» вручат призы«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» приготовили для жителей Подмосковья сувениры и подарки для участников первого областного квеста «Город пЕРемен». Пешеходные ралли пройдут 23 мая в Видном, 31 мая — в Балашихе и 6 июня — в Королёве.
Участникам предложат пройти маршруты по городам Подмосковья, выполнить задания и познакомиться с объектами, которые появились или обновились благодаря реализации народной программы.
Руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц сообщила, что для участников подготовили дизайнерские сумки, термосы, портативные зарядные устройства и другие призы. Каждый, кто дойдёт до финиша, получит фирменный мерч проекта.
«Нам хочется, чтобы участники не просто соревновались, а увидели, как реально их города меняются к лучшему. Призы — это лишь приятное дополнение. Главное — эмоция, когда ты сам находишь объект, делаешь фото, отгадываешь задание и понимаешь: эти перемены когда-то были чьей-то мечтой, перед тем как попали в народную программу. А теперь они стали реальностью», — сказала она.Кроме того, организаторы подготовили специальные сувенирные наборы, связанные с ключевыми точками маршрутов. Получить их смогут участники, которые полностью пройдут квест.
Старт соревнований во всех городах назначили на 11:00. Для участия необходимо собрать команду от одного до пяти человек, при этом хотя бы одному участнику должно быть больше 18 лет. Регистрация открыта на сайте «Город пЕРемен».