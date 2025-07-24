В Раменском музее открылась уникальная выставка работ из папье-маше
В Раменском музее открыли необычную выставку «На дальних берегах». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Ученики мастерской Анны Кузнецовой и воспитанники школы искусств из Воскресенска пригласили в путешествие в мир приключений. Их работы выполнены из такого универсального материала, как папье-маше. Они получились прочными и одновременно лёгкими. Каждый из ребят вкладывает в работу свой смысл. Так, медуза благодаря фантазии превращается в светильник. Осьминог служит удобной и оригинальной ключницей, а краб – это часы», – рассказали в пресс-службе.
На картинах изображены живописные пейзажи экзотических островов, романтические сюжеты путешествий и отважные мореходы.
Погрузиться в атмосферу приключений можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. По четвергам музей работает до 20:00. Последний вторник месяца – выходной.