В Раменском начали капремонт электросистемы дома 1983 года постройки
В доме №29 по улице Шоссейной посёлка совхоза «Раменское» 1987 года постройки стартовал капремонт внутридомовой системы электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы проводят специалисты Фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного МинЖКХ региона. Общая площадь работ составляет 4900 квадратных метров.
Электрики уже смонтировали освещение и прокладывают линии.
«В ходе капремонта заменят главный электрощит дома; обновят электропроводку; заменят этажные щитки на современные; установят новые счётчики; заменят светильники в подъездах и на улице, выключатели; смонтируют систему заземления и проведут испытания установленного оборудования. Всё это повысит безопасность и надёжность электроснабжения дома», – отметили в ведомстве.Подрядчик планирует завершить работы к концу следующей недели. А полное окончание ремонта планируют на май