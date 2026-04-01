В Раменском наградили победителей муниципального этапа Единой школьной лиги

01 апреля 2026, 19:34

Фото: Раменский медиацентр

В Доме культуры имени Воровского состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров Раменской школьной лиги. На ней подвели итоги спортивного сезона, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В этом году школьная лига объединила 16 образовательных учреждений Раменского муниципального округа, дала старт новым спортивным традициям, открыла десятки юных талантов.

«Единая школьная лига – это не просто турниры, а воспитание здорового поколения, укрепление школьных сообществ, формирование лидерских качеств у молодёжи», – отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.