В Раменском наградили победителей муниципального этапа Единой школьной лиги
В Доме культуры имени Воровского состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров Раменской школьной лиги. На ней подвели итоги спортивного сезона, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В этом году школьная лига объединила 16 образовательных учреждений Раменского муниципального округа, дала старт новым спортивным традициям, открыла десятки юных талантов.
«Единая школьная лига – это не просто турниры, а воспитание здорового поколения, укрепление школьных сообществ, формирование лидерских качеств у молодёжи», – отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
В рамках лиги прошли соревнования по баскетболу 3х3, футболу, шахматам и волейболу.
Первое место в общекомандном зачёте заняла Раменская школа №21. Победители школьной лиги будут представлять округ на областном этапе.