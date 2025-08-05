В Раменском открылась художественная выставка об усадебной культуре
В Туристско-информационном центре «Раменское» открылась художественная выставка «Усадьба Быково и русская усадебная культура сегодня». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Экспозицию представил автор работ – доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института, член Творческого союза художников России Илья Путятин.
«Экспонаты выставки – живописные работы, посвящённые русским усадьбам как явлению мировой культуры. Центральное место занимает усадьба Быково, архитектура и интерьеры которой, по словам автора, сравнимы с императорскими резиденциями Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, Путятин разработал научную концепцию создания в усадьбе государственного музея федерального значения. В рамках выставки запланированы мастер-классы и лекции, посвящённые перспективам открытия музея в усадьбе Быково.
Выставка расположена по адресу: ул. Михалевича, д. 3, пом. 1. Она продлится до 15 сентября. Вход свободный. Режим работы: вторник – суббота с 10:00 до 18:00.