В Раменском пройдет крупный школьный турнир по баскетболу
Большой баскетбольный турнир для школьников состоится 27 сентября в Раменском. Соревнования пройдут на площадке Ильинской школы, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.
Как сообщила один из организаторов-учредитель БФ «Дари свет» Светлана Брюханова: «Это губернаторская программа «Школьная лига». Турнир посвящен 80-летию Победы, поэтому его цель – спортивное и патриотическое воспитание молодого поколения. Регистрация участников начнется 27 сентября в 9:30, после чего состоится официальное открытие и сам турнир».
Соревнования по баскетболу пройдут в трех возрастных категориях.16 команд станут участниками. Победители смогут выступить на региональном уровне.
22 сентября в спортивном комплексе «Борисоглебский» прошла жеребьевка. Команды распределили по группам, в которых молодые спортсмены начнут свой путь к областному турниру по баскетболу