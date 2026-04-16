В Раменском обсудили опасность езды подростков на питбайках
В Раменском подняли вопросы детской безопасности, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа. Главной темой собрания стала проблема использования подростками питбайков и другой мототехники на дорогах общего пользования.
Участники обсудили ситуацию, которая в последнее время становится всё актуальнее. Подростки выезжают на дороги без необходимых навыков и подготовки, подвергая опасности себя и окружающих.
Отдельное внимание уделили роли школ и родителей. Отмечалось, что важно выстраивать взаимодействие, чтобы вовремя выявлять подобные случаи и предотвращать риски.
«Каждый школьник, имеющий байк, рассказывает в школе, что он этим занимается, потому что он крутой. Это его увлечение, ему это нравится. Просьба к безопасникам собирать такую информацию. Возможно, стоит выстроить взаимодействие с классными руководителями и педагогами, провести с ними беседы, чтобы они сообщали вам о таких фактах. Передавайте нам эту информацию, мы будем её аккумулировать и подумаем, как ограничить возможность использования таких средств», – сказал замглавы муниципалитета Александр Пивоваров.
По данным Госавтоинспекции, количество правонарушений с участием подростков на мототехнике растёт. Проводятся регулярные рейды, увеличивается число составленных протоколов. Однако, как подчеркнули специалисты, одних только запретительных мер недостаточно.
Участники встречи сошлись во мнении, что важно направлять интерес подростков в безопасное русло.
«Если в нашем районе появится специальный кружок или секция, будет возможность купить питбайк ребёнку и отдать его туда, чтобы он занимался мотокроссом. В наше время обучать подростков именно грамотной езде на питбайках – очень актуально», – отметила госинспектор из Раменского Татьяна Коренкова.Было решено проводить подобные встречи регулярно, чтобы объединить усилия всех служб и общества в решении одной из самых важных задач – сохранению жизни и здоровья детей.