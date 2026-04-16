В Раменском обсудили опасность езды подростков на питбайках

16 апреля 2026, 21:01

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском подняли вопросы детской безопасности, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа. Главной темой собрания стала проблема использования подростками питбайков и другой мототехники на дорогах общего пользования.





Участники обсудили ситуацию, которая в последнее время становится всё актуальнее. Подростки выезжают на дороги без необходимых навыков и подготовки, подвергая опасности себя и окружающих.



Отдельное внимание уделили роли школ и родителей. Отмечалось, что важно выстраивать взаимодействие, чтобы вовремя выявлять подобные случаи и предотвращать риски.

«Каждый школьник, имеющий байк, рассказывает в школе, что он этим занимается, потому что он крутой. Это его увлечение, ему это нравится. Просьба к безопасникам собирать такую информацию. Возможно, стоит выстроить взаимодействие с классными руководителями и педагогами, провести с ними беседы, чтобы они сообщали вам о таких фактах. Передавайте нам эту информацию, мы будем её аккумулировать и подумаем, как ограничить возможность использования таких средств», – сказал замглавы муниципалитета Александр Пивоваров.

«Если в нашем районе появится специальный кружок или секция, будет возможность купить питбайк ребёнку и отдать его туда, чтобы он занимался мотокроссом. В наше время обучать подростков именно грамотной езде на питбайках – очень актуально», – отметила госинспектор из Раменского Татьяна Коренкова.