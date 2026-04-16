В Раменском округе благоустроят 50 га лесопарковой зоны
Лесопарки «Зверинец» и «Восьмидорожье» планируют благоустроить в текущем году в Раменском округе. Общая площадь обновлённых территорий составит 50 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В лесопарках появятся детские и спортивные площадки, зона для пикников и дорожки. В план входит также установка наружного освещения и камер видеонаблюдения.
«Глава Раменского округа Роман Шамнэ провёл встречу с представителями подрядной организации. Они заверили, что ни одно дерево не пострадает. Расчистить планируется только мелколесье», — говорится в сообщении.Все работы завершат до начала ноября текущего года.
