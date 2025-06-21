21 июня 2025, 14:24

Фото: iStock/MarkD800

В народном календаре 22 июня — Кириллов день, также известный как Кирилл Солнцеворот. Название праздника пошло от древнего представления, что солнце «поворачивает» на зиму, то есть с этой поры световой день начинает постепенно уменьшаться. В это торжество православные христиане чтят память Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции Кириллова дня Что нельзя делать 22 июня Приметы



История праздника

Фото: iStock/ ZZ3701



Традиции Кириллова дня

Фото: iStock/ yanikap



Что нельзя делать 22 июня

Фото: iStock/ flyzone





Ссоры и ругань

Разведение костров

Убийство насекомых

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Приметы