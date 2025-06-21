Кириллов день 22 июня: Как не привлечь нечистую силу в дом и укрепить здоровье на весь год, народные приметы
В народном календаре 22 июня — Кириллов день, также известный как Кирилл Солнцеворот. Название праздника пошло от древнего представления, что солнце «поворачивает» на зиму, то есть с этой поры световой день начинает постепенно уменьшаться. В это торжество православные христиане чтят память Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святой Кирилл Александрийский – великий богослов и защитник православной веры, память которого Церковь празднует 31 января и 22 июня. Последняя дата особенно интересна, так как в народном календаре она известна как «Кирилл Солнцеворот», совпадая с периодом летнего солнцестояния.
Святой Кирилл происходил из знатной и благочестивой христианской семьи, где особое внимание уделялось изучению Священного Писания и истин христианской веры. В юности он вступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где провёл шесть лет. Это время было посвящено молитве и изучению духовных текстов. Патриарх Александрийский Феофил посвятил его в сан диакона, причислил к клиру и поручил произносить проповеди, видя его одарённость.
После смерти патриарха Феофила святой Кирилл был единодушно избран на патриарший престол Александрийской Церкви. На этом посту он проявил себя как защитник веры и борец с ересями. Одной из главных битв святого Кирилла была борьба с Несторием, который возмутил Церковь своей ересью. Святитель писал увещевательные послания к Несторию и письма императору Феодосию Младшему, папе Целестину I и в разные монастыри, опровергая мнения Нестория и излагая истинное христианское учение о воплощении Сына Божия.
Святитель Кирилл также председательствовал на III Вселенском Соборе, созванном в 431 году в городе Ефесе. Этот Собор стал важным событием в истории Церкви, на котором были приняты решения, направленные на утверждение истинного христианского учения. Святой Кирилл Александрийский скончался в 444 году. Его жизнь и деятельность стали примером для многих христиан и оказали значительное влияние на развитие Церкви.
Традиции Кириллова дня
В день Кирилла Солнцеворота наши предки верили в особую магическую силу природы. Считалось, что в этот период солнце достигает пика своего могущества и щедро делится энергией с землёй. Крестьяне старались встать с первыми лучами солнца, чтобы впитать его живительную силу. Умывание утренней росой и даже катание по прогретой земле рассматривались как мощные оздоровительные ритуалы. Особое значение придавалось травам, собранным в этот день — им приписывали необыкновенные целебные свойства, использовали для приготовления лекарственных отваров и защитных оберегов.
Земляника, поспевшая к этому времени, называлась «солнечной ягодой» и занимала особое место в народных традициях. Её не только употребляли в пищу и заготавливали на зиму, но и использовали в девичьих гаданиях о будущем замужестве. Красивое поверье гласило, что свою необыкновенную сладость земляника получила от поцелуя младенца Христа.
Водные обряды в этот день носили очистительный характер — купание в реке по течению символизировало избавление от болезней, а хождение босиком по утренней росе считалось прекрасным средством для укрепления здоровья.
В выборе одежды предпочтение отдавалось светлым, «солнечным» тонам — белому, жёлтому, оранжевому, которые, по поверьям, привлекали удачу, тогда как чёрный цвет старались не носить, считая его неблагоприятным в этот особенный день.
Что нельзя делать 22 июня
В день Кирилла Солнцеворота существовал ряд строгих запретов, нарушение которых, по народным поверьям, могло навлечь беду.
Ссоры и ругань категорически запрещались, так как считалось, что негативная энергия конфликтов «отпугивает» солнечную силу. Люди верили, что солнце, «обидевшись» на склоки, может лишить своего покровительства и защиты.
Разведение костров воспринималось как опасное действо — по поверьям, огонь в этот особый день мог привлечь нечистую силу. Особенно опасались, что злые духи, привлечённые пламенем, останутся в округе и будут вредить весь год.
Убийство насекомых, особенно комаров, сулило обратный эффект — вместо избавления от надоедливых созданий, их могло стать ещё больше. Это поверье отражало народную мудрость о невмешательстве в природный баланс в день солнцеворота.
Рассказы о планах на будущее считались плохой приметой — задуманное могло не сбыться. Это связано с представлением о том, что в день солнечного перелома нельзя «распылять» свою энергию и намерения.
Приметы
- Много ягод — к холодной зиме.
- Ласточки низко летают — к дождю.
- Вороны громко каркают — к ненастью.
- Обильная роса — к богатому урожаю.
- Увидеть радугу на небе — к большой радости.