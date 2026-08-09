Губернатор Воробьёв поздравил строителей Подмосковья с профессиональным праздником

09 августа 2026, 11:32

Воробьёв поздравил строителей Подмосковья с профессиональным праздником

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил строителей с профессиональным праздником в своем аккаунте в мессенджере МАКС.





Каждый этап — от разработки проекта до завершения строительства — требует усилий множества специалистов. Благодаря их труду города становятся более удобными для жизни, подчеркнул глава региона.



Воробьёв отметил, что в Московской области активно развиваются крупные строительные проекты. С 2021 года благодаря программе реновации переселили 30 тысяч человек из ветхого и аварийного жилья. На текущий момент реализуется 23 проекта комплексного развития территорий, и до конца года планируется расселить еще 27 тысяч квадратных метров.



По его словам, следующим этапом станет запуск новых проектов КРТ в удаленных районах Подмосковья, таких как Коломна, Воскресенск, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Кашира, Подольск и Раменское. Планируется возвести более миллиона квадратных метров жилья, что улучшит жилищные условия для более 10 тысяч человек.



Губернатор добавил, что строительство социальных объектов в регионе ведется за счет девелоперов и по государственным программам. В 2026 году планируется открыть 14 новых школ и 25 детских садов. Крупные образовательные учреждения будут построены в Котельниках, Люберцах и Лосино-Петровском. В рамках президентской программы капитально ремонтируются 48 школ.



Параллельно в Московской области возводятся два флагманских медицинских центра — в Балашихе и Мытищах. Также модернизируются спортивные объекты, включая стадион «Русич» в Орехово-Зуевском округе, Клинскую спортшколу олимпийского резерва и спорткомплекс «Старт» в Реутове.



Воробьёв заключил, что специалисты из Подмосковья активно работают за пределами региона. С 2022 года область оказывает помощь в восстановлении новых регионов России, таких как Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Восстановлено более 60% разрушенной инфраструктуры, реконструировано свыше 1,5 тысячи объектов, включая жилые дома, школы, детские сады, больницы и коммунальные объекты.





«Благодаря этой работе более 900 тыс. семей смогли вернуться в свои дома. Спасибо за ваш тяжелый и ответственный труд!» — написал губернатор.