В селе Речицы по поручению губернатора проинспектировали «сухой» порт
Видео: Раменский медиацентр
В Раменском муниципальном округе проинспектировали контейнерную площадку так называемого «сухого» порта в селе Речицы. Проверку проводили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Проверка выявила ряд нарушений требований безопасности и законодательства. Предписано устранить недочёты в установленные сроки. Инспекция проводилась для того, чтобы обеспечить безопасность и соответствие объекта требованиям законодательства. В проверке участвовали представители профильных ведомств и служб, в том числе муниципального земельного контроля, Гостехнадзора, экологического надзора, РОАД, МЧС и полиции», – говорится в сообщении.
Как отметил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, регулярные инспекции направлены на обеспечение безопасной эксплуатации объекта и недопущение угроз для населения и окружающей среды.