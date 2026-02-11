В Раменском округе развивают производство медицинских пиявок
Глава Раменского округа Эдуард Малышев с рабочим визитом посетил «Международный центр медицинской пиявки» в поселке Удельная — предприятие, которое считают уникальным не только для России, но и для всего мира. Здесь разводят медицинских пиявок, создают лекарственные препараты, а также выпускают парфюмерную и косметическую продукцию. Об этом сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.
Компания продолжает традиции объединения «Медпиявка», которое основали еще в 1937 году. Тогда специалисты содержали пиявок в искусственных прудах дачного поселка. Сегодня на площади около 2500 м² сотрудники выращивают более 3 миллионов медицинских пиявок и производят косметические средства. На базе центра работает аккредитованная лаборатория контроля качества. В 2027 году предприятие отметит 90-летний юбилей.
Во время визита гендиректор центра Елена Титова провела экскурсию и показала полный цикл выращивания пиявок — от созревания коконов и вылупления до ухода и замены воды. Главе округа также рассказали о научной работе предприятия. Специалисты разрабатывают лекарства и косметику на основе биологически активных соединений, полученных из медицинских пиявок. В составе некоторых кремов используют чистую слюну пиявок и биокомплекс эмбрионов, которые получают вручную.
Продукция центра регулярно получает профессиональные награды и признание экспертов. Предприятие неоднократно становилось лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России» и получало знаки качества за экологическую безопасность и вклад в развитие отечественной медицины и косметологии.
