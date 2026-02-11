В Раменском округе развивают производство медицинских пиявок

11 февраля 2026, 17:49

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Глава Раменского округа Эдуард Малышев с рабочим визитом посетил «Международный центр медицинской пиявки» в поселке Удельная — предприятие, которое считают уникальным не только для России, но и для всего мира. Здесь разводят медицинских пиявок, создают лекарственные препараты, а также выпускают парфюмерную и косметическую продукцию. Об этом сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.