Врачи Раменской больницы посадили в городском парке пять клёнов
Экологическую акцию «Посади клён» провели в Раменском, в ней приняли участие сотрудники местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Медики вместе с главным врачом Раменской больницы Сергеем Маркитаном высадили в городском парке пять клёнов.
«Врачи понимают всю важность сохранения благоприятной экологической обстановки в Раменском округе и не остаются безучастными. Сажая деревья, мы вносим свой вклад в сохранение и восстановление нашей природы», — сказал Сергей Маркитан.Инициативу медиков поддержала администрация Раменского округа. Посадка деревьев помогает развитию зелёных зон для отдыха жителей, а люди, участвующие в таких акциях. Начинают больше ценить природу.