Врачи Раменской больницы посадили в городском парке пять клёнов

22 октября 2025, 17:18

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Экологическую акцию «Посади клён» провели в Раменском, в ней приняли участие сотрудники местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Медики вместе с главным врачом Раменской больницы Сергеем Маркитаном высадили в городском парке пять клёнов.





«Врачи понимают всю важность сохранения благоприятной экологической обстановки в Раменском округе и не остаются безучастными. Сажая деревья, мы вносим свой вклад в сохранение и восстановление нашей природы», — сказал Сергей Маркитан.