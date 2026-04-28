В Раменском создали макет улицы Гурьева

28 апреля 2026, 17:49

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Макет улицы Гурьева, расположенной в Раменском, сделали сотрудники местного Центра культурного развития «Гармония» совместно с коллегами из других учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Для изготовления макета использовалась 3D-печать, а также эпоксидная смола, пластилин, глина и бисер.





«Создать такой макет предложил художественный руководитель ДК «Гжелка» Михаил Тихомиров. В реализации идеи приняли участие сотрудники дома культуры, его филиала «Юровский» и Центра «Гармония». Помощь оказали также родители детей, посещающих кружки в ДК «Гжелка», — говорится в сообщении.