Депутаты наградили лучших работников Быковского производственного объединения
Выездное заседание провели члены Совета депутатов Раменского округа на Быковском производственном объединении. В рамках мероприятия состоялось награждение лучших работников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Депутаты отметили, что на Быковском объединении трудятся опытные специалисты, а продукция поставляется заказчикам в срок. В торжественной обстановке лучшим работникам предприятия вручили награды за качественный труд и профессиональные достижения», — говорится в сообщении.Генеральный директор предприятия Юрий Лавринец провёл для депутатов экскурсию по цехам, и они лично убедились в высоком качестве выпускаемой продукции — в том числе для нужд армии. В ассортименте предприятия есть погоны, галуны, шевроны, аксельбанты и пр.