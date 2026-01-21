В Серебряных Прудах провели акцию «Тюбинг без риска»

21 января 2026, 11:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Акцию «Тюбинг без риска», направленную на снижение зимнего травматизма, провели волонтёры в Серебряных Прудах. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Жителям рассказали, как сделать катание на «ватрушках» максимально безопасным, и раздали посвящённые этому информационные брошюры.





«Любителям зимних развлечений напомнили, что для тюбинга подходят только открытые склоны без деревьев, камней и прочих препятствий, а также без резких уклонов и трамплинов. А также что не следует кататься на «ватрушке» лёжа на животе или головой вперёд», — говорится в сообщении.