В Раменском прошли соревнования в рамках спортивного проекта «Тот самый физрук»

19 ноября 2025, 20:41

Фото: пресс-служба Администрации Раменского г.о.

В спортивном комплексе «Борисоглебский» прошли соревнования «Тот самый физрук». Их организовало Всероссийское движение «Здоровое Отечество».





В Раменском собрались 36 команд — более 120 участников. Каждая команда состоит из учителя физкультуры и его ученика. Участники сдают нормативы ГТО по четырём дисциплинам, а затем лидеры пройдут полосу препятствий.



Это часть масштабного турнира по Подмосковью. По итогам определят десять сильнейших команд для суперфинала в Москве. Победители получат ценные призы: брендированный мерч и путёвки на матч «Динамо» или «Локомотив».

«Такие события поднимают патриотический дух подрастающего поколения, формируя активную и здоровую молодёжь», — заявил глава Раменского округа Эдуард Малышев.