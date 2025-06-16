На фестивале «Территория Сатурн» в Раменском устроили конкурсную арт-выставку

16 июня 2025, 14:17

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

IX Окружной открытый арт-фестиваль «Территория Сатурн-2025» состоялся в Раменском округе 12 июня. Мероприятие было организовано на площадке ДК «Сатурн» и посвящено Дню России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Особое место на фестивале заняла конкурс-выставка рисунков, посвященная 80-летию Победы. Работы участников стали настоящим украшением мероприятия», — отмечается в сообщении.