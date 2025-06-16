На фестивале «Территория Сатурн» в Раменском устроили конкурсную арт-выставку
IX Окружной открытый арт-фестиваль «Территория Сатурн-2025» состоялся в Раменском округе 12 июня. Мероприятие было организовано на площадке ДК «Сатурн» и посвящено Дню России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Особое место на фестивале заняла конкурс-выставка рисунков, посвященная 80-летию Победы. Работы участников стали настоящим украшением мероприятия», — отмечается в сообщении.Для гостей фестивале провели также мастер-классы по рисованию, шахматам и декоративно-прикладному искусству. Кроме того, в рамках фестиваля состоялась игровая программа и концерт, включавший в себя как музыкальные, так и театральные номера.
А кульминацией фестиваля стала программа «Созвездие талантов», где возможность проявить себя получил каждый желающий.