В раменском парке пройдут активные мероприятия с 20 по 25 мая

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Жителей Раменского приглашают провести майские дни активно и с пользой для здоровья. С 20 по 25 мая на площадке «Лира» и других зонах парка пройдет серия ярких мероприятий — от спортивных игр до творческих мастер-классов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
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