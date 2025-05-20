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В раменском парке пройдут активные мероприятия с 20 по 25 мая

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Жителей Раменского приглашают провести майские дни активно и с пользой для здоровья. С 20 по 25 мая на площадке «Лира» и других зонах парка пройдет серия ярких мероприятий — от спортивных игр до творческих мастер-классов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Стартуют активности 20 мая. В 15:00 на площадке «Лира» начнутся «Весёлые старты» и подвижные игры для детей. В 15:40 запланирован мастер-класс по рукоделию, а в 16:15 — продолжение детских игр. Завершит день спортивная игровая программа, которая начнётся в 16:55.

23 мая на «Лире» в 14:35 пройдут спортивные эстафеты, в 15:15 — творческий мастер-класс. А ближе к вечеру — танцевальный блок: в 16:00 зазвучит музыка ретро, а в 17:00 начнётся молодёжная дискотека.

24 мая в 9:00 здесь же традиционно стартует забег «5 верст». В 10:00 одновременно пройдут мастер-классы по йоге (баскетбольная площадка) и гавайским танцам (творческая мастерская). В 14:45 в мастерской снова состоится рукодельный мастер-класс, в 15:10 на детской велотрассе — веселые старты. Завершит день молодежная дискотека на «Лире» в 17:10.

В воскресенье, 25 мая, программа продолжится. В 11:00 — занятия по йоге, в 12:00 и 14:15 — мастер-классы по рукоделию, а в 13:30 — спортивная игровая программа. Также на площадке «Лира» в 15:30 детей ждут подвижные игры, в 16:00 — ретро-танцы, в 16:10 — ещё один мастер-класс по рукоделию, а в 16:45 — анимационная программа для самых маленьких.

Все мероприятия проходят бесплатно. Возрастное ограничение — 6+.

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Попавшему под колеса авто лосю оказывают помощь после ДТП в Подмосковье
19 мая 2025, 21:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Попавшему под колеса машины лосю оказывают ветеринарную помощь после ДТП в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия в понедельник, 19 мая.
«Травма, которую получил лось, очень серьёзная, она связана с потерей задних тазовых конечностей, то есть их чувствительности нет. Если животное восстановится, то будет ходить. Но это все индивидуально», — заявил ведущий ветеринар Истринской ветеринарной станции Андрей Самойлов.
Он добавил, что реабилитация животного занимает от двух до трех недель. Лося решено транспортировать в национальный парк «Лосиный остров» для оказания дальнейшей помощи, заключил ветеринарный врач.

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От участников акции «Сдай шины на «Мегабак» приняли 700 тонн автопокрышек
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#лось
#московская область
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Камеры-фотоловушки фиксируют нарушителей в подмосковных лесах
19 мая 2025, 19:01

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В подмосковных лесах установлены камеры-фотоловушки для борьбы с незаконными рубками, сбросом мусора, а также пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Камеры фиксируют нарушителей лесного законодательства в любое время, даже ночью. Устройства делают моментальные снимки или видеозапись, когда движущийся объект попадает в зону чувствительности датчика движения. Работа идёт незаметно, а камера хорошо замаскирована. Информация в онлайн-режиме передаётся в диспетчерскую службу.
«Фотоловушки очень эффективны в борьбе с нарушителями. Мы их устанавливаем на лесных участках, периодически меняя место локаций с учётом анализа мест возможных нарушений. С каждым годом количество таких средств фотофиксации увеличивается», – рассказал зампредседателя Комлесхоза Подмосковья Александр Передерий.
Как рассказали в ведомстве, на днях в Бородинском лесничестве камера зафиксировала, как ночью нарушитель на автомобиле с прицепом вывез в лес мусор. Искусственный интеллект распознал номер, и лесная охрана возбудила дело об административном нарушении. Информацию для установления нарушителя передали правоохранителям.

В ведомстве напомнили, что выгрузка или сброс с легковых машин, мотоциклов или прицепов отходов производства и потребления вне мест накопления мусора влекут административные штрафы. Для граждан они достигают 15 тыс. рублей; для должностных лиц – 30 тыс.; для юрлиц – 50 тыс. рублей.

Нарушение, совершённое с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним или тракторов, влечёт наложение административного штрафа на граждан – до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – до 80 тыс. рублей; а на юрлиц – 120 тыс. рублей.

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Продажи косметики подмосковного производителя в Казахстан выросли вдвое
19 мая 2025, 18:49

Фото: пресс-служба компании «Аравия»

Объём продаж продукции подмосковной компании «Аравия» в Казахстан с начала года достиг 80 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«С начала года доля продаж продукции в Казахстан достигла 80 млн рублей, что на 94% больше прошлогоднего показателя. Это связано в том числе и с выходом на местный маркетплейс. Сегодня продажи на платформе достигли 4 млн рублей. Всего продано 213 тыс. единиц продукции. В этом году планируется реализовать в Казахстан ещё 500 тыс. товаров, из которых 40 тыс. единиц придется на маркетплейс», – рассказал директор компании «Аравия» Олег Востриков.
«Аравия» в начале 2025 года ввела в эксплуатацию производство косметической продукции в подмосковном Протвине. Земельный участок компании предоставил в аренду регион на льготных условиях. Инвестиции в проект оцениваются в 700 млн рублей. В ближайшее время инвестор приступит к строительству второй очереди.

Компания производит более 600 наименований косметики, в том числе импортозамещающих. Продукция «Аравии» продаётся во всех странах СНГ.

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От участников акции «Сдай шины на «Мегабак» приняли 700 тонн автопокрышек
19 мая 2025, 18:30

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Участники сдали 700 тонн старых автопокрышек в ходе весеннего этапа акции «Сдай шины на «Мегабак», которая завершилась в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, организовавшего акцию вместе с региональной Ассоциацией общественного контроля по обращению с ТКО.
«Участники в течение месяца приносили отслужившие покрышки на площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак». Оттуда они отправились на подмосковные заводы-переработчики. Из старых шин произведут резиновую крошку и дорожное покрытие. С 1 апреля жители региона собрали порядка 700 тонн шин», – рассказали в Минчистоты Подмосковья.
Победителей акции определит конкурсное жюри. Они получат призы: за 1-е место – сертификат на покупку новых покрышек на 20 тыс. рублей; за 2-е – 15 тыс. рублей. Как напомнили в ведомстве, в Московской области работают более 60 площадок «Мегабак», где можно бесплатно сдать не только автопокрышки, но и старую мебель, бытовую технику и другие крупногабаритные отходы.

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#минчистоты
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Жители Подмосковья пытаются помочь сбитому под Истрой лосю
19 мая 2025, 18:21

Фото: собкор РИАМО

В муниципальном округе Истра на обочине больше суток без помощи лежит лось, сбитый автомобилем на дороге. Об инциденте сообщают местные паблики и СМИ.
Водитель сбил лося вечером и уехал с места аварии. Виновника уже установили. Жители обратились в администрацию и к экологам. Животное нуждается в ветеринарной помощи – у него открытый перелом задних конечностей, и оно не может ходить. Волонтёры выходят с плакатами и караулят лося. ГАИ обеспечивает безопасность в районе ДТП.

Как сообщает ТГ-канал SHOT, местные жители готовы отвезти пострадавшее животное за свой счёт в ветеринарную клинику. Однако разрешение на это никто не даёт, так как лось – собственность государства.


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