В Серпуховском родильном доме начался ремонт послеродового отделения
Текущий ремонт послеродового отделения стартовал в Серпуховском родильном доме. Работы планируется завершить до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На период ремонта пациенток временно перевели на четвёртый этаж роддома. Медицинскую помощь им оказывают в полном объёме.
«В рамках ремонта в отделении обновят напольное покрытие, покрасят стены и заменят двери», — говорится в сообщении.Планируется также капитально отремонтировать Серпуховский роддом, включая переустройство палат с установкой душевых и туалетов в каждой комнате. Соответствующую заявку уже подали в министерство здравоохранения Московской области. Решение этого вопроса ожидается в 2028–2029 гг.
Серпуховский родильный дом рассчитан на 110 коек. С начала года здесь приняли уже около 800 родов.