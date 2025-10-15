В Серпуховском родильном доме начался ремонт послеродового отделения

15 октября 2025, 14:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Текущий ремонт послеродового отделения стартовал в Серпуховском родильном доме. Работы планируется завершить до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На период ремонта пациенток временно перевели на четвёртый этаж роддома. Медицинскую помощь им оказывают в полном объёме.





«В рамках ремонта в отделении обновят напольное покрытие, покрасят стены и заменят двери», — говорится в сообщении.