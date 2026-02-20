В школе Раменского стартовал челлендж к Году единства народов России
Челлендж, посвящённый Году единства народов России, запустили в дошкольном отделении Раменской школы №9. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Масленицу в школе отметили по-особому – как праздник, объединяющий людей, культуры и регионы страны.
«Этот праздник любят все, независимо от языка, обычаев и места проживания. В этом году педагоги отделения вместе с родителями, детьми и коллегами из Красноармейска, Омска, Абакана, Петропавловска-Камчатского запустили всероссийский челлендж, почувствовав себя большой дружной семьёй. Каждый смог погрузиться в особую атмосферу единства и душевного тепла», – отметили в администрации.
Там добавили, что такие праздники – не просто весёлые гуляния, а важный элемент воспитания в духе уважения к культуре своей страны, понимании того, что, несмотря на различия, россиян объединяют общие ценности, традиции и чувство принадлежности к большой стране.