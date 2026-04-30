Раменский округ занял призовое место в общекомандном зачёте Школьной лиги
Итоги сезона 2025/2026 Единой школьной лиги Московской области подвели в среду, 29 апреля. В результате суперфиналов делегация Раменского округа заняла второе место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось на стадионе «LIVE Арена» в Одинцове.
«Сборная школы №22 принесла Раменскому округу золото, одержав победу в «Финале четырех» по волейболу. А раменчанина Богдана Михайлова признали лучшим игроком в баскетболе формата 3х3», — говорится в сообщении.Всего в соревнованиях Единой школьной лиги Подмосковья принимали участие ребята из 653 учебных заведений в 56 округах региона.
