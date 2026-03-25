Бобслеисты из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали чемпионата России по бобслею завоевали представители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Обе награды Подмосковью принесли соревнования двухместных экипажей среди мужчин.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Алексей Лаптев и Ростислав Гайтюкевич, в третье место заняли Степан Дубинко и Александр Ефимов. Серебряная медаль досталась тандему из Краснодарского края», — говорится в сообщении.
Национальный чемпионат по бобслею проходит в Сочи. Он стартовал 19 марта и завершится 26 числа.

Ранее сообщалось, что подмосковная биатлонистка Кристина Резцова завоевала на пяти этапах Кубка Содружества семь медалей и заняла первое место турнира.
Лев Каштанов

