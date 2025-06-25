В Раменском пройдут заключительные концерты фестиваля «Связь поколений»

25 июня 2025, 16:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.

В Раменском продолжается стартовавший в начале июня масштабный фестиваль, посвящённый разным музыкальным стилям и эпохам. Он проходит по пятницам и субботам, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Социально-ориентированный культурный проект второй год проходит в фабричном дворе ресторана «Арт хаус» на территории бывших торговых рядов Раменской бумагопрядильной мануфактуры. На этой неделе запланировано два завершающих концерта.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.



«Наш фестиваль – это такая платформа для музыкального просвещения. Мы ставим задачу помочь старшему поколению оставаться связанным с современной музыкальной культурой. Важно сохранить и передать музыкальное наследие, обогатить новыми идеями и творческими подходами. Верим, что музыка способна преодолеть различия и объединить людей независимо от возраста и социального статуса», – раскрыл идею фестиваля основатель и руководитель концертной площадки ресторана «Арт хаус» Артур Раков.