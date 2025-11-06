В Подмосковье продолжается программа «Герои Подмосковья» для ветеранов СВО

06 ноября 2025, 17:41

оригинал Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Инициатива позволяет ветеранам получить новую квалификацию и начать карьеру в органах власти или корпоративном секторе.





Принять участие в программе могут действующие и бывшие военнослужащие, имеющие высшее образование российского образца или признанный иностранный диплом. Регистрация в регионе не требуется.



Участник программы, младший сержант Алексей Калугин рассказал, что ветераны СВО обучаются под руководством министров и членов правительства Московской области.



«Очень приятно, что преподают не просто люди, которые знают программу по теории наизусть, а те, кто непосредственно работает в этой сфере. Это многого стоит. И очень приятно учиться у настоящих профессионалов своего дела, которые на 100%, как в теории, так и на практике, знают то, о чем говорят», — отметил Калугин.