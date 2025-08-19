Астраханские студенты-медики прошли практику в Раменской больнице

19 августа 2025, 14:31

Видео: пресс-служба Раменской больницы

В Раменской больнице финишировала летняя программа «Студенческий отряд» для студентов Астраханского медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Программа второй год подряд привлекает молодых специалистов. Этим летом 11 студентов 4-5 курсов Астраханского государственного медицинского университета прошли практику в должности среднего медицинского персонала.

«В отряд вошли будущие педиатры и терапевты. Студенты выполняли обязанности палатных медсестёр – измеряли сахар у больных диабетом, раздавали лекарства, сопровождали больных на КТ, делали инъекции, заполняли медицинскую документацию», – рассказали в администрации.