Астраханские студенты-медики прошли практику в Раменской больнице
Видео: пресс-служба Раменской больницы
В Раменской больнице финишировала летняя программа «Студенческий отряд» для студентов Астраханского медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Программа второй год подряд привлекает молодых специалистов. Этим летом 11 студентов 4-5 курсов Астраханского государственного медицинского университета прошли практику в должности среднего медицинского персонала.
«В отряд вошли будущие педиатры и терапевты. Студенты выполняли обязанности палатных медсестёр – измеряли сахар у больных диабетом, раздавали лекарства, сопровождали больных на КТ, делали инъекции, заполняли медицинскую документацию», – рассказали в администрации.Там пояснили, что программа позволяет студентам получить навыки работы с пациентами под руководством опытных врачей. Она также направлена на привлечение в медучреждения Подмосковья молодых кадров.