В Раменском проведут летний фестиваль «Ночь в парке»
В Раменском городском парке 19 июля состоится летний фестиваль «Ночь в парке». Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«Организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную на гостей всех возрастов. С 17 часов до 23:30 посетителей ждут фестиваль красок, мастер-классы, детская анимационная программа, танцевальная площадка и вечерний кинопоказ под открытым небом», – рассказали в администрации.В 17 часов на площади Лира стартует фестиваль «7 Красок» с диджеем. Параллельно с 17 до 20 часов в Амфитеатре будет работать образовательная площадка «Познавай» от Инженерного центра «Первопроходец».
«Для юных гостей с 18 до 19 часов на Детской велотрассе состоится анимационная программа «Засветись!». Любители творчества смогут посетить мастер-класс по гжельской росписи от Раменского музея. Регистрация на первый поток – по ссылке, на второй поток в 18.30 – здесь. На другом мастер-классе научат изготавливать ловцов снов. Здесь также нужна регистрация», – добавили в пресс-службе.С 19 до 20 часов в Творческой мастерской пройдет мастер-класс «Палитра творчества» от Sweets&Joys. А с 20:30 до 21:30 на площади Лира всех ждет интерактивная танцевальная площадка Just Dance.
Завершится программа в 21:40 вечерним кинопоказом фильма «Мистер Нокаут» на площади Лира.