В Раменском парке устроят праздник в честь пожарных

15 июля 2025, 13:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

День основания Госпожнадзора отметят в Раменском парке 17 июля, развлекательная программа будет интересна жителям всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Праздник начнётся в 10 утра. Гостей ждёт выставка пожарной техники, показательные выступления кинологов с собаками, мастер-классы, конкурсы и концерт.





«На выставке, которая будет развёрнута у восточной трибуны стадиона «Леон Арена», все желающие смогут вблизи рассмотреть специализированные автомобили и оборудование, которое пожарные используют для борьбы с огнём и при проведении спасательных работ», — говорится в сообщении.