В Раменском задержали рецидивиста за кражу денег с чужой карты

01 июня 2026, 14:05

Полицейские Раменского округа поймали рецидивиста, потратившего деньги с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление подала местная жительница. Она рассказала, что с карты, которую она ранее потеряла, списали в общей сложности 16 тысяч рублей.





«По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого местного жителя», — говорится в сообщении.