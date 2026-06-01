В Раменском задержали рецидивиста за кражу денег с чужой карты
Полицейские Раменского округа поймали рецидивиста, потратившего деньги с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление подала местная жительница. Она рассказала, что с карты, которую она ранее потеряла, списали в общей сложности 16 тысяч рублей.
«По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого местного жителя», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали 54-летнюю ранее судимую жительницу Серебряных Прудов за то, что она в течение трёх дней расплачивалась в магазинах чужой банковской картой, которую нашла у мусорных баков.