В Раменском задержали рецидивиста за кражу денег с чужой карты

Фото: istockphoto.com/fizkes

Полицейские Раменского округа поймали рецидивиста, потратившего деньги с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Заявление подала местная жительница. Она рассказала, что с карты, которую она ранее потеряла, списали в общей сложности 16 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого местного жителя», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 54-летнюю ранее судимую жительницу Серебряных Прудов за то, что она в течение трёх дней расплачивалась в магазинах чужой банковской картой, которую нашла у мусорных баков.
Лев Каштанов

