В Раменском спасатели вылавливают лося из Борисоглебского озера
В Раменском проводят операцию по спасению лося, который заплыл в Борисоглебское озеро. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Очевидцы заметили крупное дикое животное в воде в Раменском городском парке. На место прибыли сотрудники «РамСпаса» и Управления государственного охотничьего надзора Комитета лесного хозяйства Московской области.
Исполняющий обязанности заместителя начальника Раменской службы спасения Сергей Оськин рассказал, что животное сильно истощено и устало, но остается опасным, так как является диким.
Ситуацию осложняли действия очевидцев. Люди пытались приблизиться к лосю с берега, подплыть на лодке и сделать фото. Однако этим они только пугали животное, которое металось от берега к берегу. Спасатели подчеркнули, что при обнаружении дикого зверя в городе необходимо немедленно звонить в службу 112, а не пытаться снимать его на камеру.
По данным на утро 23 мая, лось переместился ближе к лесопарку «Зверинец». Операция по его возвращению в естественную среду обитания продолжается. Также во время выезда сотрудники «РамСпаса» оказали помощь девочке, получившей травму колена при катании на самокате.
