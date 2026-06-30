Для ребят из Раменского провели практическое занятие по НВП

30 июня 2026, 13:55

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Практическое занятие по начальной военной подготовке организовала Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа для местных ребят. Мероприятие состоялось на территории бывшего санатория в посёлке Дубовая Роща. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Подростков учили ориентироваться на местности, действовать в связке, подавать сигналы и держать дистанцию.





«Мы не учим геройствовать. Мы показываем, как не стать жертвой обстоятельств. Для подростка это особенно важно. Когда он понимает, что его действия могут поддержать других, он меняется изнутри. Сегодня я видел эту перемену у многих ребят. И это можно назвать самым ценным уроком», — сказал руководитель окружной Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик.