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Глава Раменского округа проинспектировал капитальный ремонт дорог

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал ход работ по капитальному ремонту дороги от пересечения ул. Красноармейской и Транспортного проезда до Старогородского кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Протяжённость участка составляет 2,5 километра. Проект направлен на решение проблемы загруженности центральных автодорог Раменского, в особенности на улицах Михалевича и Гурьева. Также реализация проекта позволит вывести транзитный транспорт из центра к Сафоновскому переезду.

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Строительство новой дороги планируется завершить до 1 сентября 2025 года.

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В Раменском городском парке прошла акция, приуроченная к 80-летию Победы
08 мая 2025, 10:54

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

В Раменском городском парке 6 мая высадили 10 деревьев, символизирующих память и единство поколений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава округа Эдуард Малышев вместе с местным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов организовал посадку сосен.

Акция в Раменском сплотила детей, нуждающихся во внимании и заботе. Этот небольшой, но значительный вклад в процветание округа, и прекрасный день, проведённый в парке, надолго останутся в памяти детей и их родителей.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
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#деревья
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#парк
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Ещё девять поселений Подмосковья стали «Населёнными пунктами воинской доблести»
07 мая 2025, 18:35

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал законы о присвоении звания «Населённый пункт воинской доблести» девяти поселениям. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
Речь идёт о посёлке Уваровка Можайского округа, деревне Папивино городского округа Клин, селе Новопетровское муниципального округа Истра, деревнях Юшково, Симбухово, Смолино и селе Атепцево Наро-Фоминского городского округе, городе Протвино и селе Липицы городского округа Серпухов.

Почетное звание присваивается населённым пунктам, на территории которых в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые сражения, а защитники проявили мужество, стойкость и героизм.

В ведомстве добавили, что теперь в Подмосковье – 44 «Населённых пункта воинской доблести».

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#населённый пункт воинской доблести
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#подмосковье
#московская область
#закон
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В Жуковском построят котельную мощностью 6 МВт
07 мая 2025, 18:25

Фото: istockphoto.com/antos777

Блочно-модульную котельную мощностью 6 МВт планируют построить на улице Туполева в Жуковском, подряд на работы уже выставили на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 149 миллионов 221 тысячу 20 рублей, заявки принимаются до 28 мая.

Строительство котельной будет вестись по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансироваться из регионального и окружного бюджетов.

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#строительство
#жкх
#жуковский
#теплоснабжение
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Выплаты к 80-летию Победы получили 17 тыс. подмосковных ветеранов
07 мая 2025, 18:05

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 17 тыс. ветеранов Московской области получили единовременные федеральные и региональные выплаты в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В нашем регионе проживают более 17 тыс. ветеранов, и накануне праздника мы автоматически направили каждому выплату. По поручению нашего губернатора все ветераны получили поддержку от региона в размере от 40 до 70 тыс. рублей», – уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Выплата на 70 тыс. рублей была зачислена участникам и инвалидам войны. Они также получили в подарок к празднику денежный сертификат в магазин электроники. Выплата 40 тыс. рублей направлена труженикам тыла, блокадникам, вдовам и узникам фашистских концлагерей.

Помимо региональной поддержки, ветераны получили памятные медали и федеральную выплату от 55 до 80 тыс. рублей, в зависимости от льготной категории.

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День Победы в подольском парке Талалихина отметят военной выставкой и концертом
07 мая 2025, 17:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Насыщенную культурно-развлекательную программу подготовили в парке имени Виктора Талалихина в Подольске ко Дню Победы, включая выставку оружия, мастер-классы, концерт и танцы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Праздник начнётся с акции «Георгиевская ленточка» и концерта «Наследники Победы» на Танцевальной веранде в полдень и завершится в 18:00», — говорится в сообщении.
В 12:00 до 16:00 для желающих сделать памятные снимки будет доступна фотозона на левой балюстраде. На аллее перед смотровой площадкой будет проходить выставка оружия, а на Центральной площади — выставка военной техники. Кроме того, на аллее в полдень начнётся мастер-класс от Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

На Танцевальной веранде с 14:00 до 15:00 будет проходить мастер-класс для детей «Голубь мира». На правой балюстраде с 15:00 до 16:00 — интерактивная программа «Весна Победы». А с 17:00 до 18:00 в парке проведут танцевальный вечер «Мелодии военных лет».

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