Глава Раменского округа проинспектировал капитальный ремонт дорог

Фото: пресс-служба Раменского г.о.
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал ход работ по капитальному ремонту дороги от пересечения ул. Красноармейской и Транспортного проезда до Старогородского кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
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