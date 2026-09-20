Память павших героев почтили минутой молчания на выборах в Можайском округе

20 сентября 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации Можайского м.о.

На избирательном участке №1598, открытом в здании школы №3 в Можайском округе, состоялась минута молчания в память о бойцах, отдавших жизнь за Родину. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Провести минуту молчания предложила председатель участковой избирательной комиссии Евгения Зайцева.





«Мы остановились, чтобы вспомнить тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир. Сегодня, когда мы обеспечиваем проведение выборов, мы особенно остро понимаем, что стабильность и возможность голосовать — это наследие героев», — сказал член УИК №1598 Галина Аксенова.