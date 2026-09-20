«Список там закрытый»: Зампред Общественной палаты Подмосковья объяснил, кто может стать наблюдателем
Зампред ОП Подмосковья Леонов: наблюдателем может стать любой гражданин
Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Борисович Леонов в интервью объяснил, кто может стать общественным наблюдателем и как проходит процесс обучения. Эксклюзивный комментарий получило «Радио 1».
По его словам, наблюдателем может стать любой гражданин, достигший 18 лет и соответствующий требованиям федерального законодательства. Ограничения, отметил Леонов, незначительные и касаются лишь отдельных должностей — например, судей и прокуроров.
«Список там закрытый», — уточнил он.Главное условие — активная гражданская позиция и желание лично убедиться в том, что выборы проходят честно, гласно и открыто. Для этого необходимо подать заявку в муниципальную палату или в Общественную палату Московской области. О периодах проведения обучения палата сообщает заранее.
Обучение проходит в формате основных семинаров, после которых кандидаты сдают тестирование. Если взрослый человек успешно прошёл обучение и тестирование, он заявляет о желании работать на конкретном участке. При соответствии требованиям ему выдают направление общественного наблюдателя, после чего он приступает к выполнению своих функций.
Сергей Леонов также отметил, что за последние годы общественное наблюдение приобрело форму народного добровольчества, которому люди доверяют значительно больше, чем другим видам наблюдения. Это связано с тем, что общественный наблюдатель от Общественной палаты не представляет никаких политических интересов, а выражает интересы всего гражданского общества.