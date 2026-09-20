«Список там закрытый»: Зампред Общественной палаты Подмосковья объяснил, кто может стать наблюдателем

20 сентября 2026, 16:00

Зампред ОП Подмосковья Леонов: наблюдателем может стать любой гражданин

оригинал Фото: «Радио 1»

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Борисович Леонов в интервью объяснил, кто может стать общественным наблюдателем и как проходит процесс обучения. Эксклюзивный комментарий получило «Радио 1».





По его словам, наблюдателем может стать любой гражданин, достигший 18 лет и соответствующий требованиям федерального законодательства. Ограничения, отметил Леонов, незначительные и касаются лишь отдельных должностей — например, судей и прокуроров.





«Список там закрытый», — уточнил он.