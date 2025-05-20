В Раменском в этом году обновят дворы, тропинки и городской парк

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.
В Раменском в этом году в рамках программы благоустройства запланированы масштабные работы по обновлению дворов, пешеходных зон, и детских площадок, а также модернизации городского парка. Такими планами поделились в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В 2025 году по программе благоустройства планируют обновление асфальта и создание зон отдыха на 13 дворовых территориях, приведение в порядок 11 «народных троп», включая ключевые маршруты к социальным объектам, модернизацию Раменского городского парка, улучшение и строительство новых детских игровых площадок, комплексное благоустройство дворов, включая наружное освещение, установку лавочек, площадок для сбора мусора и урн», – рассказал на оперативном совещании в администрации заместитель главы муниципалитета Залимхан Гаджиев.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.
Все проекты разработаны с учётом мнений жителей, собранных в ходе пятимесячных консультаций.
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Лора Луганская