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В Раменском в этом году обновят дворы, тропинки и городской парк

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.

В Раменском в этом году в рамках программы благоустройства запланированы масштабные работы по обновлению дворов, пешеходных зон, и детских площадок, а также модернизации городского парка. Такими планами поделились в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В 2025 году по программе благоустройства планируют обновление асфальта и создание зон отдыха на 13 дворовых территориях, приведение в порядок 11 «народных троп», включая ключевые маршруты к социальным объектам, модернизацию Раменского городского парка, улучшение и строительство новых детских игровых площадок, комплексное благоустройство дворов, включая наружное освещение, установку лавочек, площадок для сбора мусора и урн», – рассказал на оперативном совещании в администрации заместитель главы муниципалитета Залимхан Гаджиев.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.

Все проекты разработаны с учётом мнений жителей, собранных в ходе пятимесячных консультаций.

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Красногорский культурно-досуговый клуб «Мечта» провёл отчётный концерт
20 мая 2025, 19:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Доме культуры «Луч» прошёл отчётный концерт творческих коллективов культурно-досугового клуба «Мечта» из Нахабина и Красногорска. Мероприятие под названием «Мечта: Новые горизонты» собрало множество зрителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На концерте представили результаты творческой работы коллективов за сезон. Год был насыщен открытиями и достижениями. Участники стали лауреатами конкурсов и фестивалей, получив награды разного уровня, а также завоевали гран-при. Всего за сезон они заняли 165 призовых мест.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

На сцену вышли юные таланты и представители старшего поколения в возрасте от 5 до 85 лет. Концерт отличался разнообразием жанров и форматов – от вокальных выступлений до танцевальных номеров и театрализованных постановок.
«Артисты показали высокий уровень подготовки. В программе были представлены народные номера – «Ой, кумушка», «Саратовские частушки», «Комарочек», «Колесо»; современные – «Птица-вестница», «Были танцы», «За мечтой» и другие. В фойе гости могли посетить мастер-класс по бисероплетению, увидеть выставку работ декоративно-прикладного творчества», – говорится в сообщении.
С приветственным словом к участникам обратилась заслуженный работник культуры Московской области, директор КДК «Красногорье» Вероника Андриянова. Награды за добросовестный труд и вклад в развитие культуры округа получили лучшие сотрудники учреждения.

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Более 200 участников вышли на старт забега «Верста Победы» в Красногорске
20 мая 2025, 18:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Свыше 200 человек стали участниками забега «Верста Победы», который состоялся в Красногорске. Мероприятие уже в четвёртый раз, собрало участников разных возрастных категорий, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Символичную версту в память о Великой Победе, проходящую по лесным трассам, преодолели дети от четырёх лет, участники клуба «Активное долголетие», военные и профессиональные спортсмены.
«От имени главы округа Дмитрия Волкова рады приветствовать вас на этом мероприятии, посвящённом 80-летию Победы. Это забег не ради скорости, а ради причастности к нашей общей истории, к нашему наследию», – обратилась к участникам мероприятия замначальника управления по социальным вопросам – начальник отдела содействия здравоохранению администрации муниципалитета Анастасия Колчанова.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

На старт вышли и ребята с особенностями здоровья.
«Хотим, чтобы дети с ограниченными возможностями были полноценными членами общества, и всячески помогаем им в этом. Они должны участвовать в спортивных мероприятиях, культурной жизни. Поэтому мы приняли участие в нашей «Версте Победы», – сказала руководитель центра осознанного родительства «Творцы» Анна Кулакова.
Всем участникам забега на финише вручили памятные медали. Победители в своих категориях удостоились призов.

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ВРИП главы Серпухова Шимко обсудил с жителями деревни Дракино транспорт и ремонт
20 мая 2025, 18:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Временно исполняющий полномочия главы Серпухова Алексей Шимко провёл личный приём граждан. На нём также присутствовали его заместители и руководители профильных структур, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жители деревни Дракино обратились с вопросом об изменении автобусного маршрута. Сейчас остановочный павильон расположен за несколько километров от домов деревни.
«Чтобы сделать его доступным, проведём выезд на место с дальнейшим вынесением вопроса на Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения», – пообещал Шимко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Жители дома №16 по ул. Новой обратились с запросом о ремонте подъезда и кровли. Как заявил ВРИП главы округа, вместе с представителями управляющей компании он проверит состояние многоэтажки и определит перечень работ.

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В Подмосковье с начала сезона на арендных самокатах прокатились 4 млн раз
20 мая 2025, 18:09

Фото: iStock / Wpadington

Сезон кикшеринга в Московской области стартовал в начале марта. С тех пор арендными электросамокатами воспользовались более 4 млн раз, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В марте-апреле на электросамокатах прокатились свыше 4,1 млн раз. Больше всего поездок пришлось на апрель. Самые активные пользователи кикшеринга – в семи округах: Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
При этом максимально пройденное расстояние за одну аренду зафиксировано в Балашихе – около 58 км. Средняя продолжительность аренды составляет 10 минут. Электросамокатами чаще пользуются для поездок на короткие расстояния от или до метро, МЦД или железнодорожных станций.

Как отметили в ведомстве, сегодня в Московской области к аренде доступно 32 тыс. самокатов. Для удобства пользователей функционирует более 15 тысяч виртуальных парковок.

Минтранс Подмосковья призывает пользователей электросамокатов строго следовать правилам дорожного движения. Все средства индивидуальной мобильности имеют правовой статус транспортных средств. Поэтому арендными электросамокатами нельзя пользоваться лицам, не достигшим 18 лет. Запрещено использовать транспортные средства вдвоём или втроём.

Нельзя кататься на самокате в состоянии опьянения, превышать скоростной режим. Кроме того, обязательно нужно спешиваться на пешеходном переходе. Парковаться следует аккуратно, не бросая самокаты на тротуарах и дорогах.

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Пляжи Белопесоцкого котлована готовят к летнему сезону
20 мая 2025, 17:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В городском округе Ступино определили два официальных места для купания летом – это пляжи Белопесоцкого котлована. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В ходе подготовки к летнему сезону провели противоклещевую обработку, забор проб воды и песка. К 30 мая будут установлены кабины для переодевания, душевой и два туалетных модуля, урны и контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов. Планируется также установить нестационарный торговый объект, тележки с горячей кукурузой и мороженым. Для активного отдыха будет предусмотрен прокат сапбордов», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Там добавили, что на территории пляжа будут работать спасательные посты, оснащённые необходимым оборудованием.

С наступлением купального сезона места отдыха на водоёмах в выходные дни будут патрулировать. Помимо этого, отдыхающих станут информировать через громкоговорители о мерах безопасности на воде.

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