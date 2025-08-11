На подмосковной ферме «Весёлая корова» проведут праздник для детей и взрослых

11 августа 2025, 15:38

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Бесплатный праздник для детей и взрослых устраивает ферма «Весёлая корова» в субботу, 23 августа, в честь своего дня рождения. Хозяйство расположено в деревне Антоново Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Для гостей приготовлена насыщенная развлекательная программа и угощения — плов, окрошка, шашлык и домашние лимонады.





«На празднике пройдёт капустник в формате «Алло, мы ищем таланты!». Все желающие смогут продемонстрировать свои способности в чтении стихов, танцах, пении, демонстрации фокусах и в других искусствах», — отмечается в сообщении.