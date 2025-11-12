«Он жив, этого достаточно»: подробности о здоровье пострадавшего при взрыве мины в Красногорске мальчика
Mash: пострадавший от мины в Красногорске мальчик остался с одним пальцем
Врачи смогли сохранить только мизинец правой руки мальчику, у которого сдетонировала мина с вложенной десятирублёвой купюрой.
Как пишет телеграм-канал Mash, остальные пальцы ампутировали, ткани и кости раздробило, их невозможно восстановить.
Место взрыва в Красногорске по-прежнему обследуют специалисты в поисках осколков и других самодельных взрывных устройств. Пятачок, где все произошло, могли выбрать намеренно, он не попадает в зону действия камер видеонаблюдения.
«Он жив, этого достаточно. Один палец. Один палец есть теперь у него на руке», — сказала мать пациента «Москве 24».
Происшествие случилось накануне вечером, когда ребенок шел на занятия. По пути он решил подобрать банкноту, где была самодельная бомба.