«Он жив, этого достаточно»: подробности о здоровье пострадавшего при взрыве мины в Красногорске мальчика

12 ноября 2025, 13:45

Mash: пострадавший от мины в Красногорске мальчик остался с одним пальцем

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Врачи смогли сохранить только мизинец правой руки мальчику, у которого сдетонировала мина с вложенной десятирублёвой купюрой.





Как пишет телеграм-канал Mash, остальные пальцы ампутировали, ткани и кости раздробило, их невозможно восстановить.



Место взрыва в Красногорске по-прежнему обследуют специалисты в поисках осколков и других самодельных взрывных устройств. Пятачок, где все произошло, могли выбрать намеренно, он не попадает в зону действия камер видеонаблюдения.





«Он жив, этого достаточно. Один палец. Один палец есть теперь у него на руке», — сказала мать пациента «Москве 24».