В Раменском стартовала всероссийская программа «Проводники смыслов»
Всероссийская программа Росмолодёжи «Проводники смыслов» стартовала 2 сентября. Пилотной площадкой стал Раменский округ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках проекта были организованы различные мероприятия, направленные на формирование профессионального сообщества в сфере работы с подрастающим поколением, добровольчества и патриотического воспитания.
Участники пообщались с экспертами, изучили теоретические и практические аспекты национальных и личных смыслов и овладели методами трансляции идей в молодёжной среде.«Участниками программы стали наставники, педагоги, лидеры молодежных инициатив и руководители организаций из разных подмосковных округов», — говорится в сообщении.