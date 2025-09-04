В Раменском стартовала всероссийская программа «Проводники смыслов»

04 сентября 2025, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Всероссийская программа Росмолодёжи «Проводники смыслов» стартовала 2 сентября. Пилотной площадкой стал Раменский округ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках проекта были организованы различные мероприятия, направленные на формирование профессионального сообщества в сфере работы с подрастающим поколением, добровольчества и патриотического воспитания.



