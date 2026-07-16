В Раменскую больницу поступило современное эндоскопическое оборудование

16 июля 2026, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Раменская больница приняла 24 единицы нового эндоскопического оборудования. Врачи уже используют технику для обследований и малоинвазивных операций, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Оборудование закуплено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.



Больницу оснастили гастроскопами, колоноскопами, лапароскопическими стойками и эндовидеохирургическими комплексами. Оборудование позволяет более точно проводить диагностику, выявлять заболевания на ранних стадиях и расширять возможности хирургической помощи.

«Гастроскопы, колоноскопы и эндоскопы используют для исследования желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. Современные аппараты позволяют на большом мониторе при хорошем увеличении детально осмотреть желудок и кишечник, что важно для диагностики онкологических заболеваний. С помощью этого оборудования наши доктора также оказывают экстренную помощь пациентам с желудочно-кишечными кровотечениями», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Сергей Яшков.