Юные таланты Подмосковья успешно выступили на открытом чемпионате ArtMasters

05 августа 2025, 20:17

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Школьники из Ногинска, Серпухова и Реутова стали победителями и призёрами V Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. В этом году в чемпионате участвовали около 6 тыс. юных талантов в возрасте от 14 до 17 лет, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.







«Чемпионат стал платформой для демонстрации достижений молодёжи в искусстве и креативных индустриях. Представители Московской области показали высокий уровень мастерства, завоевав призовые места в разных творческих дисциплинах. Участники работали над мультимедийными и анимационными проектами на тему «Быть человеком». Работы оценивало жюри, состоящее из лидеров креативной индустрии России», – рассказали в ведомстве.