Юные таланты Подмосковья успешно выступили на открытом чемпионате ArtMasters
Школьники из Ногинска, Серпухова и Реутова стали победителями и призёрами V Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. В этом году в чемпионате участвовали около 6 тыс. юных талантов в возрасте от 14 до 17 лет, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Чемпионат стал платформой для демонстрации достижений молодёжи в искусстве и креативных индустриях. Представители Московской области показали высокий уровень мастерства, завоевав призовые места в разных творческих дисциплинах. Участники работали над мультимедийными и анимационными проектами на тему «Быть человеком». Работы оценивало жюри, состоящее из лидеров креативной индустрии России», – рассказали в ведомстве.Выпускник «Центра образования «Богородский» города Ногинска Кирилл Чеботарь стал абсолютным триумфатором чемпионата, заняв первое место в номинации «Клипмейкер» и получив золото в командном зачёте за проект «Ветер».
Учащийся школы №7 Серпухова Владимир Сафонов завоевал серебро в компетенции «3D-дизайнер». Ученица школы №5 Реутова Мария Нерсесян была отмечена бронзовой медалью в номинации «Композитор популярной музыки».
Богдан Талов из серпуховской гимназии №1 взял две награды: золото за мультимедийный проект «Ветер» и серебро – за анимационный проект «Лесков. Сленг по-классически».
Все победители и призёры получили денежные сертификаты на образование и приобретение профессионального оборудования, а также возможность пройти творческую стажировку в «Артеке».