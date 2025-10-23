Появились новые жертвы взрыва на заводе в Копейске
Число погибших из-за взрыва на заводе в Копейске выросло до 12 человек. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал.
По его данным, еще семь человек пострадали, некоторым из них помощь оказали амбулаторно. Подтверждения этой информации от властей пока нет.
Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Теслер сообщал, что жертвами ЧП стали девять человек, еще пятерых госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранее в Сети появились кадры огненного шара, который образовался после мощного хлопка.
Напомним, взрывы на заводе в Копейске произошли вечером 22 октября. Причиной инцидента могло стать нарушение технологического процесса.
Читайте также: