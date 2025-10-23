Появились новые жертвы взрыва на заводе в Копейске

23 октября 2025, 08:18

Число погибших из-за взрыва на заводе в Копейске выросло до 12

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

Число погибших из-за взрыва на заводе в Копейске выросло до 12 человек. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал.