В Саратовской области школьник на питбайке насмерть сбил пенсионера
В Саратовской области подросток на питбайке сбил пешехода насмерть. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В посёлке Восход произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Трагическое происшествие случилось вечером 22 октября.
15-летний подросток управлял питбайком. Возле дома №45 на Школьной улице он сбил 64-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался. Полиция сейчас выясняет все детали и обстоятельства произошедшего.
Напомним о чрезвычайном происшествии в Свердловской области, где 14-летний мальчик насмерть разбился на подаренном бабушкой и дедушкой питбайке.
Ранее в Челябинске мужчина на автомобиле сбил 10-летнего ребёнка на «зебре» и скрылся с места аварии.
Читайте также: