Супружескую пару со следами ножевых ранений нашли в доме после пожара в Подмосковье

В Балашихе в сгоревшем доме с сатанинскими звездами нашли тела супругов
Фото: iStock/Bilanol

В Балашихе произошла загадочная трагедия. Пожар на территории частного дома привёл к гибели 52-летней женщины и её 51-летнего мужа. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Гражданка получила не менее семи ножевых ранений, а мужчина, вероятно, скончался от угарного газа.

Следователи обнаружили два очага возгорания с разных сторон дома, что указывает на поджог. Внутри коттеджа нашли множество эзотерических предметов: ритуальные когти для взятия крови, ножи, оккультную литературу и сатанинские звёзды.

Местные жители шокированы произошедшим. Полиция начала расследование и ищет возможных свидетелей.

Дарья Осипова

