Супружескую пару со следами ножевых ранений нашли в доме после пожара в Подмосковье
В Балашихе произошла загадочная трагедия. Пожар на территории частного дома привёл к гибели 52-летней женщины и её 51-летнего мужа. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Гражданка получила не менее семи ножевых ранений, а мужчина, вероятно, скончался от угарного газа.
Следователи обнаружили два очага возгорания с разных сторон дома, что указывает на поджог. Внутри коттеджа нашли множество эзотерических предметов: ритуальные когти для взятия крови, ножи, оккультную литературу и сатанинские звёзды.
Местные жители шокированы произошедшим. Полиция начала расследование и ищет возможных свидетелей.
Ранее стало известно, что 23-летний мужчина скончался после того, как принял лекарство от эректильной дисфункции перед игрой в футбол в бразильском штате Баия.
Читайте также: