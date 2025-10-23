Супружескую пару со следами ножевых ранений нашли в доме после пожара в Подмосковье

23 октября 2025, 08:46

В Балашихе в сгоревшем доме с сатанинскими звездами нашли тела супругов

Фото: iStock/Bilanol

В Балашихе произошла загадочная трагедия. Пожар на территории частного дома привёл к гибели 52-летней женщины и её 51-летнего мужа. Об этом пишет Telegram-канал Baza.