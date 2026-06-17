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В Реутове открылась выставка картин членов клуба «Активное долголетие»

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Художественная выставка «Мастера кисти» открылась в Музейно-выставочном центре Реутова во вторник, 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В экспозицию вошли работы местных членов клуба «Активное долголетие», которые занимаются живописью под руководством творческого наставника Галины Ковальчук.

«На выставке представлены работы в разных жанрах — портреты, пейзажи и натюрморты», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 4 июля. Возрастное ограничение — 12+.

Программа «Активное долголетие» действует во всех округах Подмосковья. Её участниками могут стать люди пенсионного и предпенсионного возраста. Им предлагаются различные занятия, включая танцы, спортивные тренировки, уроки иностранных языков и компьютерной грамотности и пр.
Лев Каштанов

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