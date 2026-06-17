В Реутове открылась выставка картин членов клуба «Активное долголетие»
Художественная выставка «Мастера кисти» открылась в Музейно-выставочном центре Реутова во вторник, 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В экспозицию вошли работы местных членов клуба «Активное долголетие», которые занимаются живописью под руководством творческого наставника Галины Ковальчук.
«На выставке представлены работы в разных жанрах — портреты, пейзажи и натюрморты», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 4 июля. Возрастное ограничение — 12+.
Программа «Активное долголетие» действует во всех округах Подмосковья. Её участниками могут стать люди пенсионного и предпенсионного возраста. Им предлагаются различные занятия, включая танцы, спортивные тренировки, уроки иностранных языков и компьютерной грамотности и пр.