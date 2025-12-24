В Реутове открыли выставку новогодних игрушек из поделочных материалов
Выставка работ участников фестиваля-конкурса декоративно-прикладного искусства «Чудеса Рождества» открылась в Музейно-выставочном центре Реутова. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
В экспозицию вошли новогодние игрушки, созданные из различных поделочных материалов.
«Эту выставку создали для того, чтобы декоративно-прикладное творчество объединяло семьи и передавало нравственные ценности. По итогам выставки жюри выберет лучшие работы в четырёх возрастных категориях. Победители и призёры получат призы», — рассказала завотделом по основной деятельности Музейно-выставочного центра Наталья Перминова.В честь открытия для маленьких посетителей провели матер-класс по созданию декоративных снежинок, а также подарили всем по ёлочному шару.
Выставка будет работать до 21 января.