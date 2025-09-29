В Реутове отметили Международный день глухих
В Реутове отметили Международный день глухих. На праздник приехали около 400 человек из 36 округов Подмосковья, рассказали в местной Администрации.
25 сентября наукоград объединил жителей Подмосковья, активистов и руководителей регионального отделения Всероссийского общества глухих. Среди гостей были воспитанники и сотрудники специализированного учреждения имени Мещерякова, а также участники СВО.
Организаторы подготовили насыщенную программу. Гости создавали куклы-мотанки, расписывали имбирные пряники, учились писать китайские иероглифы, делали цветы из фоамирана. Работала выставка фотографий, художники-шаржисты рисовали веселые портреты. На ярмарке можно было купить уникальные изделия ручной работы.
Главным событием стала концертная программа. Артисты, выступавшие на языке жестов и мимики, подарили зрителям по-настоящему яркие номера.
В конце праздника все гости получили памятные подарки. В Реутове в очередной раз продемонстрировали высокий уровень социальной поддержки и внимания к созданию инклюзивной и дружелюбной среды для всех жителей.
